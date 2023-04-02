Hollanda’da teneke kutularda satılan içeceklerde depozito dönemi başladı

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Hollanda’da çevre kirliliğini önlemek amacıyla teneke kutularda satılan içeceklerden depozito alınması uygulaması başladı.

Teneke kutu başına 15 cent depozito alınacak. Bu yöntemle her yıl milyonlarca kutunun çevreye atılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

İçecek üreticileri ve süpermarketlerin, pahalı ve karmaşık olacağı gerekçesiyle karşı çıktığı depozito uygulaması, hükümetin ısrarı sonucu 1 Nisan itibariyle yürürlüğe girdi.

Yaklaşık 5 bin süpermarkette boş teneke kutuları teslim noktaları oluşturuldu. Ayrıca akaryakıt ve tren istasyonları ile spor kulüpleri gibi yaklaşık 22 bin farklı noktada da teneke kutular iade edilebilecek.

Hollanda Çevre Merkezi’ne göre, bir alüminyum kutunun doğada parçalanması 50 yıldan fazla sürüyor.

Merkeze göre, 2021 yılında Hollanda'da yaklaşık 150 milyon kutu çevreye karıştı.

Çevre Merkezi’nden kamu yayıncısı NOS’a yapılan açıklamada, teneke içecek kutularının sık sık ekin biçme makinelerine takıldığı ve keskin parçalarının hayvanlara zarar verdiği vurgulandı.

Açıklamada, “Bu tür metal ambalajlar genellikle mürekkep içerir. Zararlı maddelerin çevreye yayılmadı böylece önlenecek” dendi.

Depozito uygulamasının, teneke içecek kutularının oluşturduğu kirliliği yüzde 70 ila 90 oranında azaltması bekleniyor.

Barkod okunaklı olmayan ve ezilmiş kutular, geri alım makinaları tarafından kabul edilmeyecek.

Bu nedenle tüketicilerin, içecek kutularını eğip bükmemeleri isteniyor.

Uzmanlar, toplanan kutuların az hasarlı olmasının, onların yeniden dönüştürülmesini kolaylaştırdığına işaret ediyor.

Hollanda’da küçük ve büyük plastik içecek şişeleri için depozito uygulaması uzun süredir yürürlükte.

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