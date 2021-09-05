Dünya Kupası Elemeleri 6. maçında Hollanda'ya konuk olacak Türkiye G Grubunda liderlik koltuğunu koruyor. Hollanda - Türkiye maçının sonucu G Grubunun liderlik yarışını da etkileyecek.

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hollanda - Türkiye maçı 7 Eylül Salı akşamı oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Amsterdam ArenA stadında gerçekleşecek karşılaşmanın TRT ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

TÜRKİYE ADAY KADRO

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın 1 Eylül'de Karadağ, 4 Eylül'de Cebelitarık ve 7 Eylül'de Hollanda ile oynayacağı maçlar için belirlenen aday kadroda şu oyuncular yer aldı:

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe).

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre).

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Halil Akbunar (Göztepe).