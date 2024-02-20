Hollanda, Rusya'nın Lahey Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

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Hollanda'da geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Navalny'ın "özgür ve demokratik" bir Rusya uğruna verdiği mücadelenin en büyük bedelini ödemesinin "korkunç" olduğunu belirtti.

Bruins Slot, paylaşımında, "Bu öğleden sonra Rus büyükelçisini, (Navalny'ın) ölümüyle ilgili açıklama için bakanlığa çağırdım. Rusya'ya Navalny'ın​​​​​​​ naaşını ailesine ve yakınlarına teslim etmesi yönünde güçlü bir şekilde çağrıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Navalny'ın cezalandırılması ve ölümü

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri, mahkum muhalif Aleksey Navalny’ın cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını 16 Şubat'ta bildirmişti.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Federal Cezaevi Hizmetlerinin belirli kurallar çerçevesinde Navalny'ın ölümünün nedenlerini araştırdığını ve bunun için herhangi bir talimata gerek olmadığını ifade ederek, "Doktorlar gerekli araştırmaları yapacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalny, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinin talebi üzerine 2 Şubat 2021’de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalny aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalny’ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalny’ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Aleksey Navalny, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilmişti.