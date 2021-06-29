Hollanda Futbol Federasyonu, geçen yıl eylül ayında göreve getirilen 51 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı De Boer ile yolların ayrıldığını duyurdu.

De Boer yönetimindeki Hollanda, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) C Grubu'nu üçte üç yaparak lider tamamlamış, son 16 turunda ise Çekya'ya 2-0 yenilerek elenmişti.

Öte yandan Türkiye'nin de bulunduğu 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden Hollanda, ay-yıldızlıların arkasında ikinci sırada yer alıyor.

Teknik direktörlük kariyerine başladığı ülkesinin Ajax takımıyla 2011'den 2014'e kadar üst üste 4 yıl lig şampiyonluğu yaşayan De Boer, Inter, Crystal Palace ve Atlanta United kulüplerini de çalıştırmıştı.

Futbolculuk döneminin büyük kısmını Ajax ve Barcelona'da geçiren De Boer, 2003-2004 sezonunda ise Galatasaray'da oynamıştı.