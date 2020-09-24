Hollanda hükümetinden 'Hümeyra Yasası': Kasıtsız öldürme cezası 25 yıla yükseltiliyor

Hollanda'da 2018 yılında kadın cinayetine kurban giden 16 yaşındaki Hümeyra Ergincanlı'nın katili Bekir Eraslan'a verilen 14 yıl hapis cezasının az olduğuna ilişkin tepkiler üzerine, hükümet ceza yasasını değiştirme kararı aldı.
Hollanda hükümeti, kasıtsız insan öldürme cezasını 15 yıldan 25 yıla çıkaran bir yasa teklifi hazırladı.
Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı ile Yasal Koruma Bakanlığı'nın ortaklaşa hazırladığı teklifte, cinayetle, tasarlayıp öldürme cezaları arasındaki farkın azaltılması öngörüldü.
Meclise gönderilen yasa teklifinde, kasıtsız insan öldürme cezasının üst sınırı 15 yıldan, 25 yıla yükseltildi.
Hükümete göre, öldürme için verilen 15 yıllık en yüksek ceza, suçun ciddiyeti ile bağdaşmıyor. Bu ciddi suç, kurbanların yakınlarında telafisi imkansız acılara neden oluyor, aynı zamanda toplumda tiksinti ve güvensizlik duygularına yol açıyor.
Meclisteki partilerin büyük çoğunluğunun, yasa değişikliğine olumlu baktığı belirtiliyor.
Yasa değişikliği, Hollanda'nın Rotterdam kentinde 2018 yılında öldürülen tasarım koleji öğrencisi Hümeyra Ergincanlı'nın davası nedeniyle gündeme geldi.
Mahkeme, 16 yaşındaki Hümeyra'nın katili 30 yaşındaki Bekir Eraslan'a, cinayeti planlayarak cinayet işlemediği gerekçesiyle 14 yıl hapis cezası verdi.
Hümeyra'nın ailesi, kadın örgütleri ve kamuoyu tarafından az bulunarak eleştirilen cezaya ilişkin olarak mahkeme başkanı, kasıtsız öldürme olaylarında ceza üst sınırının 15 yıl olduğuna dikkati çekti.
Mahkeme başkanı, "Şimdi yasanın belirttiği gibi, en fazla 15 yıl hapis cezasının hala iyi olup olmadığını görmek politikacılara kalmıştır" dedi.
Hollanda Başsavcısı Gerrit van der Burg de, bu yılın başlarında öldürme ile kasten öldürme konularında verilen hapis cezaları arasındaki farkın büyük olduğunu vurgulayarak, yeni bir yasal düzenleme önerisini gündeme getirmişti.
Başsavcı, kasıtsız öldürme için verilen hapis cezasının üst sınırının artırılması gerektiğini vurgulamıştı.
Şu anda temyiz aşamasında olan Hümeyra davasında savcılık, olayın "planlı bir kadın cinayeti olduğunu" kanıtlamak için, öldürme anınını kaydeden güvenlik kamerası görüntülerinin mahkemede gösterilmesini istedi.
Savcılık, Hümeyra'nın katili Bekir Eraslan'a verilen 14 yıl hapis ve klinikte zorunlu tedavi cezasını az bularak, kararı temyiz etmişti.
Hollanda'da 1886'dan bu yana, kasıtsız cinayet suçu en fazla 15 yıl ile cezalandırılıyor. 2006 yılında ceza yasasında yapılan değişiklikle, kasten öldürme cezası 20 yıldan 30 yıla çıkarıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!