Kamu yayın kuruluşu NOS'ta çıkan haberde, Bruins’in istifasını sunduğu belirtildi.

Haberde, istifasının nedeninin aşırı yorgunluktan olduğu ifade edildi.

Bruins çarşamba akşamı parlamentonun alt kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nde Kovid-19 önlemlerinin görüşüldüğü oturum sırasında bayılmıştı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımında Bruins, "Yoğun geçen haftaların yorgunluğuyla bayıldım, şimdi kendimi daha iyi hissediyorum." ifadesini kullanmıştı.