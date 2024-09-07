Hollanda'da, İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocuklar için anma etkinliği yapıldı

Van der Most, "11 aydır Filistinlilerin bu kadar aşırı şekilde ve her gün katledilmesi eşi benzeri görülmemiş bir olay. Buna karşı eylem yapıyoruz. İlk kez Rotterdam'da 8 bin çift ayakkabı bırakmıştık. Şimdi ise 16 binden fazla var." dedi.