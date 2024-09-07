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        Haberler Dünya Hollanda'da, İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocuklar için anma etkinliği yapıldı | Dış Haberler

        Hollanda'da, İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocuklar için anma etkinliği yapıldı

        Hollanda'nın Rotterdam kentinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinli çocuklar için dokuzuncu kez anma etkinliği düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 19:47 Güncelleme: 07.09.2024 - 19:47
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          Hollanda'da Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı tarafından Rotterdam'daki Schouwburg Meydanı'nda organize edilen etkinlikte, Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden binlerce çocuk anıldı.

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          Öldürülen çocuklara dikkati çekmek amacıyla meydana 16 bin çiftten fazla çocuk ayakkabısı bırakıldı. Gazze'de hayatını kaybeden binlerce çocuğun adı ve yaşı okundu.

          Gönüllüler, meydandan geçenlere Gazze'de yaşananları anlatan broşürler dağıttı, bilgilendirme yaptı.

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          Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı Yöneticisi Esther van der Most, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinli çocuklar için dokuzuncu kez anma töreni düzenlediklerini söyledi.

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          Van der Most, "11 aydır Filistinlilerin bu kadar aşırı şekilde ve her gün katledilmesi eşi benzeri görülmemiş bir olay. Buna karşı eylem yapıyoruz. İlk kez Rotterdam'da 8 bin çift ayakkabı bırakmıştık. Şimdi ise 16 binden fazla var." dedi.

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          Özellikle İsrail tarafından öldürülen çocukları andıklarını belirten van der Most, "Bu resmi kayıtlı sayılara baktığımızda 17 bin civarında ama The Lancet dergisinin araştırmasına göre aslında öldürülen çocukların sayısı 83 bini aştı." ifadesini kullandı.

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          Van der Most, meydana, ellerinde o kadar çok ayakkabı olmadığı için resmi kayıtlara göre bilinen sayı kadar ayakkabı bıraktıklarını dile getirdi.

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          Hollanda'da yaşayanların dikkatini çekmeyi hedeflediklerini söyleyen van der Most, "İnsanlar bundan etkileniyor. Giderek daha fazla kişi bu durumun artık mümkün olmadığını anlıyor. Filistinli çocuklar bir sayıdan ibaret değildir. Onlar öldürülüyorlar ve bunun durdurulması gerekiyor." diye konuştu.

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          İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 40 bin 939 Filistinli öldü, 94 bin 616 kişi yaralandı.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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