Hollanda'da aşırı sağcı, Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'tan Feyza Altun'a destek
Hollanda seçimlerinin kazananı aşırı sağcı Geert Wilders, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alınan Avukat Feyza Altun'a destek verdi. Wilders paylaşımında, "Feyza Altun bir kahramandır!" ifadelerini kullandı
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında re'sen soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Avukat Feyza Altun'a Hollanda seçimlerinin kazananı aşırı sağcı Geert Wilders'tan destek geldi.
Hollanda'da aşırı sağcı, İslam karşıtı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Feyza Altun bir kahramandır!" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca Avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım üzerine, TCK’nın 216/1 maddesine muhalefet iddiasıyla re'sen soruşturma başlatılmıştı.
Dün evinde arama yapıldıktan sonra gözaltına alınan Altun'un bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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