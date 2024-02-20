Spor yazarları Beşiktaş'ın Konyaspor galibiyetini değerlendirdi!

"GALİBİYET GÜZEL AMA..."

Oğuzhan Genç/Habertürk: "Galibiyet her zaman güzeldir ama oyun da bir o kadar önemli. Fernando Santos bugün bir şekilde kazandı ancak oynanan futbolun taraftarı tatmin etmediği bir gerçek. 13 Ocak'ta "Bizim stadımızda kimse bizden fazla koşamaz, bizim stadımızda kimse bizden fazla savaşamaz" demişti Santos. Ancak geçen 1 ayın ardından kendi evinde bu kadar topu rakibe bırakıyor olmak tehlikeli. Bugün Konyaspor karşısında kazanılabilir ancak Türkiye Kupası ve derbilerde beklenmedik sonuçlar gelebilir. Bunu da unutmamak gerek. Daha fazla hücum şart."