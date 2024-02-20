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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu

        Son dakika haberi CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), mevcut Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayıyla ilgili yapılan son değerlendirmelerin ardından, Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildiğini açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 01:45 Güncelleme: 20.02.2024 - 02:22
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        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
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        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Hatay Büyükşehir Belediye başkan adaylığına ilişkin yapılan açıklamada “Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; Lütfü Savaş’ın adaylığının devamına karar verilmiştir” denildi.

        CHP içerisinde bir süredir tartışılan Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayının kim olacağı, parti tarafından yapılan yazılı açıklama ile belli oldu.

        İHA'nın haberine göre; CHP tarafından yapılan açıklamada "Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #CHP
        #Hatay
        #Lütfü Savaş
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