Elektrik mühendisi, 50 yıllık birikimi olan malzemeyi meslek lisesi öğrencilerine bağışladı

Genellikle derslerde kullandığımız elektronik malzemeler var. Transistörler, lambalar, PLC setleri, disketler, kendi el emeğiyle yaptığı 3 boyutlu yazıcılar, dron uçaklar, CNC tezgahlar, matkap yazıcı gibi el aletleri var. Babasından kalma çok eski darbeli matkap var. Birçoğu tarihi eser niteliğinde parçalar" diye konuştu. Bağış yapılan malzemelerin büyük fayda sağlayacağını dile getiren Dindaş, bazı malzemelerin çok pahalı olduğunu ifade edip, Uçak'a teşekkürlerini iletti.