Hollanda Başkonsolosluğu'nun yağmur suyu geri dönüşüm sistemi sanatla renklendi

Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Bart Van Bolhuis'nin ev sahipliğinde başkonsolosluğun İstiklal Caddesi'ndeki bahçesinde gerçekleşen etkinlikle tanıtılan "Yağmur Yolu" projesi, küçük ve büyük ölçekteki ev ve kuruluşlar için ilham olmayı hedefliyor.
Projeyle, kanallarla depoya aktarılan yağmur suyu, entegre güneş enerji sistemiyle bahçe sulama ve temizlik için kullanılabiliyor. Su kanalları üzerindeki bitkiler ise tüm yıl boyunca bu sayede canlı kalıyor.
Çalışma ayrıca Bolhuis'in seramik sanatçısı eşi Thessy Ries ve Hollandalı sanatçı Koenraad van Lier'in su yollarına ve havuza yerleştirdiği, Burgazada'daki hafriyat atığı cam ve seramiklerin işlenmesiyle elde mozaiklerle sanat ve çevre bilincini yansıtıyor.
- Sanatçıların desteği
Bolhuis, projeyle sanat ve ekolojiyi birleştirdiklerini anlatarak, "Daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya için 'burada ne yapabiliriz?' diye kendimize sorarak yola çıktık. Sanatçıların da desteğiyle inşa ettiğimiz bu sistem yağmur suyunun tekrar kullanılmasına olanak sağlıyor. Dünyadaki iklim değişikliği, su kıtlığı gibi sorunlar için benzer çözümlere ihtiyacımız var. Projenin ilham kaynağı olmasını istiyoruz." diye konuştu.
Hollandalı sanatçı Lier de Burgazada'dan topladığı atık malzemelerden yaptıkları mozaiklerin projeye estetik kattığını dile getirdi.
İnşaat mühendisi Yıldıray Cezooğlu da projenin Türkiye'deki en özel çalışmalardan olduğunu ifade ederek, "Küçük bir alanda, düşük maliyetle önemli miktarda yağmur suyu kazandırılmış oluyor. Burada kullandığımız pompa sistemi de özel. Güneş enerjisini de kullanarak hiç elektrik harcamadan tamamen doğal bir şekilde enerji üretiyoruz. Projenin birçok yer için bir örneklik teşkil edilmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!