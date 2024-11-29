Hollanda Başbakanı Dick Schoof’tan Netanyahu’ya: Tutuklanmadan Hollanda'ya gelebileceği olası senaryolar var

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine ilişkin açıklama yaptı.

Netanyahu’nun Hollanda'yı ziyaret etmesi için seçenekler olabileceğine değinen Schoof, "En önemli şey anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerimizin olması ve bunlara uymamızdır. Bunu göz önüne alarak, İsrail Başbakanı Hollanda'ya geldiğinde nasıl hareket edeceğimizi görmemiz gerekir. Uluslararası hukuk çerçevesinde de tutuklanmadan Hollanda'ya gelebileceği olası senaryolar var” ifadelerini kullandı. Başbakan Schoof, söz konusu “olası senaryolar” hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

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Uluslararası Ceza Mahkemesi, 21 Kasım’da Roma Statüsü’nün 18. ve 19. maddeleri uyarınca savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.