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        Haberler Dünya Avrupa Hollanda Başbakanı Dick Schoof’tan Netanyahu’ya: Tutuklanmadan Hollanda'ya gelebileceği olası senaryolar var | Dış Haberler

        Hollanda Başbakanı Dick Schoof’tan Netanyahu’ya: Tutuklanmadan Hollanda'ya gelebileceği olası senaryolar var

        Hollanda Başbakanı Dick Schoof Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında tutuklama emri verdiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için, "Uluslararası hukuk çerçevesinde de tutuklanmadan Hollanda'ya gelebileceği olası senaryolar var" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 20:58 Güncelleme: 29.11.2024 - 20:58
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        Hollanda Başbakanı Dick Schoof'tan Netanyahu'ya: Tutuklanmadan Hollanda'ya gelebileceği olası senaryolar var
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        Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine ilişkin açıklama yaptı.

        Netanyahu’nun Hollanda'yı ziyaret etmesi için seçenekler olabileceğine değinen Schoof, "En önemli şey anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerimizin olması ve bunlara uymamızdır. Bunu göz önüne alarak, İsrail Başbakanı Hollanda'ya geldiğinde nasıl hareket edeceğimizi görmemiz gerekir. Uluslararası hukuk çerçevesinde de tutuklanmadan Hollanda'ya gelebileceği olası senaryolar var” ifadelerini kullandı. Başbakan Schoof, söz konusu “olası senaryolar” hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

        Uluslararası Ceza Mahkemesi, 21 Kasım’da Roma Statüsü’nün 18. ve 19. maddeleri uyarınca savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

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