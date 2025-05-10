Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!

İstanbul'da olay, Şişli ilçesi Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki, Çalık Holding'in önünde yaşandı. Öğle saatlerinde bir kişinin silahla ateş ettiği ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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SAKSIYA 3 EL ATEŞ ETTİ

AA'daki habere göre çalışmalarda, 49 yaşındaki Erol Eğrek'in ruhsatlı silahıyla holding önünde bulunan saksıya 3 el ateş ettiği, daha sonra görevliler tarafından müdahale edilerek elindeki silahın alındığı belirlendi.

ESKİ ÇALIŞAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Eğrek'in ekiplere, holdingin eski çalışanı olduğunu, şirket sahibiyle görüştürülmemesi üzerine bina kapısının dışındaki saksıya doğru ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

DARP RAPORU İÇİN HASTANEYE GİTTİ

Eğrek, yasal işlemler kapsamında darp raporu alınması için Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

FENALAŞIP HAYATINI KAYBETTİ

Doktor kontrolünden geçirilen ve baş, boyun ile göğsünde ağrı olduğunu belirten Eğrek, kısa süre sonra fenalaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

6 KİŞİ GÖZALTINDA OLAY ANI KAMERADA

Olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, silahıyla holding önünde bekleyen Eğrek'e görevlilerin müdahalesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"HAKLARINI ALARAK AYRILMIŞTIR" Çalık Holding'den Erol Eğrek'in ölümüne ilişkin açıklama bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Erol Eğrek’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Tüm haklarını alarak görevinden ayrılmıştır" denildi.