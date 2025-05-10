Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!

        İstanbul Şişli'de, eskiden çalıştığını söylediği Çalık Holding'in önünde silahla ateş açan kişinin, görevlilerin müdahalesinin ardından fenalaşıp hayatını kaybetmesine ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin holdingden de açıklama yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 11:56 Güncelleme: 10.05.2025 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da olay, Şişli ilçesi Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki, Çalık Holding'in önünde yaşandı. Öğle saatlerinde bir kişinin silahla ateş ettiği ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

        SAKSIYA 3 EL ATEŞ ETTİ

        AA'daki habere göre çalışmalarda, 49 yaşındaki Erol Eğrek'in ruhsatlı silahıyla holding önünde bulunan saksıya 3 el ateş ettiği, daha sonra görevliler tarafından müdahale edilerek elindeki silahın alındığı belirlendi.

        ESKİ ÇALIŞAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

        Eğrek'in ekiplere, holdingin eski çalışanı olduğunu, şirket sahibiyle görüştürülmemesi üzerine bina kapısının dışındaki saksıya doğru ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

        DARP RAPORU İÇİN HASTANEYE GİTTİ

        Eğrek, yasal işlemler kapsamında darp raporu alınması için Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

        FENALAŞIP HAYATINI KAYBETTİ

        Doktor kontrolünden geçirilen ve baş, boyun ile göğsünde ağrı olduğunu belirten Eğrek, kısa süre sonra fenalaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        6 KİŞİ GÖZALTINDA OLAY ANI KAMERADA

        Olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, silahıyla holding önünde bekleyen Eğrek'e görevlilerin müdahalesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        "HAKLARINI ALARAK AYRILMIŞTIR"

        Çalık Holding'den Erol Eğrek'in ölümüne ilişkin açıklama bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Erol Eğrek’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Tüm haklarını alarak görevinden ayrılmıştır" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zincirleme kaza! 6 ölü, çok sayıda yaralı!
        Zincirleme kaza! 6 ölü, çok sayıda yaralı!
        Pakistan: Hindistan durursa biz de dururuz!
        Pakistan: Hindistan durursa biz de dururuz!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Bir ay yaklaşamayacak
        Bir ay yaklaşamayacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Habertürk Anasayfa