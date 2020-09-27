Bundesliga'nın 2. haftasından sürpriz bir sonuç çıktı. Sezona 8-0'lık Schalke 04 galibiyeti ve Sevilla karşısında kazanılan UEFA Süper Kupası'yla başlayan Bayern Münih, Hoffenheim karşısında dağıldı.

Hoffenheim, konuk ettiği Bayern Münih'i 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Galibiyeti getiren goller Bicakci, Dabbur ve Kramaric'ten (2) geldi. Bayern'e Kimmich'in golü yetmedi.

Bu sonuçla Hoffenheim, 2'de 2 ile 6 puana ulaşırken Bayern Münih 3 puanda kaldı.