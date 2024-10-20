Hobiler ve zihin sağlığı: Yaratıcılığı artıran aktiviteler! Hobi edinmenin zihinsel sağlık üzerindeki olumlu etkileri

Çalışma, 16 ülkeden 93.000'den fazla kişinin katıldığı beş büyük araştırmayı inceledi. Katılımcıların büyük bir kısmı 65 yaş ve üzerindeydi ve çoğunun uzun süreli fiziksel veya zihinsel sağlık sorunları vardı. Bulgular, hobileri olan kişilerin daha iyi sağlık, daha az depresyon belirtisi ve daha yüksek yaşam memnuniyeti bildirdiğini gösterdi.