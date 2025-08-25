Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Hızlı ve Öfkeli 9 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman çekildi?

        Hızlı ve Öfkeli 9 filmi konusu ve oyuncuları: Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman çekildi?

        'Hızlı ve Öfkeli' serisinin 9'uncu filmi ile 25 Ağustos Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Gary Scott Thompson'un kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Justin Lin üstlenmektedir. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, Hızlı ve Öfkeli 9 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Hızlı ve Öfkeli 9 filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 18:34 Güncelleme: 25.08.2025 - 18:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Hızlı ve Öfkeli 9 filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Başrollerini Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, John Cena, Sung Kang, Helen Mirren ve Charlize Theron'un paylaştığı Hızlı ve Öfkeli 9 filmi, 2021 yılında vizyona girdi. Peki, "Hızlı ve Öfkeli 9 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman çekildi?" İşte Hızlı ve Öfkeli 9 filmi hakkında tüm merak edilenler...

        • 2

          HIZLI VE ÖFKELİ 9 KONUSU NEDİR?

          Hızlı ve Öfkeli 9, geçmişinden gelen bir tehdide karşı mücadele etmek zorunda kalan Dom ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Dominic Toretto’nun artık tek önceliği oğlu Brian’ı korumaktır. Oğlu ve Letty ile birlikte gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Toretto, istese de geçmişinden kurtulamaz. Bu kez geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Toretto, siber suçlu Cipher ile birlikte çalışan terk edilmiş kardeşi Jakob’a karşı savaşmak zorunda kalır. Ekibi ile yeniden bir araya gelen Dom, kardeşinin lideri olduğu dünyayı yıkacak olan planı durdurmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

        • 3

          HIZLI VE ÖFKELİ 9 OYUNCULARI

          Vin Diesel

          Michelle Rodriguez

          Jordana Brewster

          Tyrese Gibson

          Ludacris

          Nathalie Emmanuel

          John Cena

          Sung Kang

          Helen Mirren

          Charlize Theron

        • 4

          HIZLI VE ÖFKELİ 9 NEREDE ÇEKİLDİ?

          Birleşik Krallık: Londra, Edinburgh

          Tayland: Phuket, Krabi

          Gürcistan: Tiflis

          İspanya: Madrid

          Los Angeles, ABD

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı!
        İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi son düzlüğe varmış bulunuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi son düzlüğe varmış bulunuyoruz
        25 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        25 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Filenin Sultanları son 16 turunda!
        Filenin Sultanları son 16 turunda!
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        Beşiktaş yeni transferini açıkladı!
        Beşiktaş yeni transferini açıkladı!
        TMSF'den 12 ihale
        TMSF'den 12 ihale
        Trump-Musk kavgasının ardından üçüncü parti tartışması
        Trump-Musk kavgasının ardından üçüncü parti tartışması
        Bu yaz neler yedim
        Bu yaz neler yedim
        Kartal'ın stoperi Juve'den!
        Kartal'ın stoperi Juve'den!
        3 büyüklerin transferleri dünya gündeminde
        3 büyüklerin transferleri dünya gündeminde
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        Ferdi Zeyrek'in kızının okulu belli oldu
        Ferdi Zeyrek'in kızının okulu belli oldu
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        Avrupa'nın enerji devine yeni Trump darbesi
        Avrupa'nın enerji devine yeni Trump darbesi
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        Habertürk Anasayfa