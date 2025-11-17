Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Hızlı ve Öfkeli 10 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 10 ne zaman vizyona girdi?

        Hızlı ve Öfkeli 10 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman vizyona girdi?

        Hızlı ve Öfkeli 10 (Fast X) filmi, beyaz perdenin ardından 17 Kasım Pazartesi günü televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu Gary Scott Thompson, Dan Mazeau, Justin Lin tarafından kaleme alınan filmin yönetmenliğini ise Louis Leterrier üstlenmektedir. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler, "Hızlı ve Öfkeli 10 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman vizyona girdi?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte Hızlı ve Öfkeli 10 filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2025 - 18:38 Güncelleme: 17.11.2025 - 18:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Hızlı ve Öfkeli 10 filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Hızlı ve Öfkeli serisinin onuncu ana filmi ve toplamda on birinci yapımıdır. Eleştirmenler tarafından; aksiyon sahneleri ve Jason Momoa’nın performansı övgü alırken, senaryo ise eleştirilen konular arasında yer aldı. Başrollerini Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jason Statham, Jason Momoa ve Charlize Theron üstlendiği film, 2023 yılında vizyona girdi. Peki, "Hızlı ve Öfkeli 10 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 10 ne zaman vizyona girdi?" İşte detaylar...

        • 2

          HIZLI VE ÖFKELİ 10 KONUSU NEDİR?

          Hızlı ve Öfkeli 10, Dom Torretto’dan intikam almak için onu sevdiklerini hedef alan bir kötüye karşı zorlu bir mücadeleye girişen Dom ve ekibinin hikayesini konu alıyor. Yıllarca karşılarına çıkan onca düşmanı zekice, hızlı sürüşleriyle arkalarında bırakan Dom Toretto ve ailesi, bu defa bu zamana kadarki en ölümcül rakipleriyle karşı karşıyadır. Geçmişten gelen bu tehlikeli düşmanın en büyük amacı Dom Toretto’dan intikam akmaktır. Bu amaçla da gözünü Dom’un sevdiklerine diker ve onları sonsuza dek yok etmek için harekete geçer.

        • 3

          HIZLI VE ÖFKELİ 10 OYUNCULARI KİMLER?

          Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jason Momoa, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, John Cena, Jason Statham, Sung Kang, Alan Ritchson, Daniela Melchior, Scott Eastwood, Helen Mirren, Charlize Theron, Brie Larson, Rita Moreno, Gal Gadot

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Feci tesadüf! Motosikletli 2 kuzen çarpıştı!
        Feci tesadüf! Motosikletli 2 kuzen çarpıştı!
        17 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        17 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Paul McCartney'den AI müziğe karşı protest şarkı
        Paul McCartney'den AI müziğe karşı protest şarkı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        2.5 milyar dolar topladı
        2.5 milyar dolar topladı
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Habertürk Anasayfa