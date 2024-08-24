Hizbullah, Lübnan'ın güney sınırı yakınlarındaki İsrail'e ait iki askeri bölgeyi hedef aldı
İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar yaşanıyor
Giriş: 24.08.2024 - 19:39 Güncelleme: 24.08.2024 - 19:39
Lübnan Hizbullah'ı, iki kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) ülkenin güney sınırı yakınlarındaki iki İsrail askeri bölgesini ve askerleri hedef aldığını duyurdu.
Hizbullah Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamalarda, hareketin Hermon ve Er-Rahib askeri bölgelerindeki İsrail askerlerini İHA'larla hedef alarak, doğrudan vurduğu belirtildi.
İsrail ordusu ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.
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