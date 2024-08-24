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        Haberler Dünya Hizbullah, Lübnan'ın güney sınırı yakınlarındaki İsrail'e ait iki askeri bölgeyi hedef aldı | Dış Haberler

        Hizbullah, Lübnan'ın güney sınırı yakınlarındaki İsrail'e ait iki askeri bölgeyi hedef aldı

        İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar yaşanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 19:39 Güncelleme: 24.08.2024 - 19:39
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        Hizbullah, İsrail'i hedef aldı
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        Lübnan Hizbullah'ı, iki kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) ülkenin güney sınırı yakınlarındaki iki İsrail askeri bölgesini ve askerleri hedef aldığını duyurdu.

        Hizbullah Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamalarda, hareketin Hermon ve Er-Rahib askeri bölgelerindeki İsrail askerlerini İHA'larla hedef alarak, doğrudan vurduğu belirtildi.

        İsrail ordusu ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.

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        #israil
        #Hizbullah
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