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        Haberler Dünya Ortadoğu Hizbullah, İsrail ordusunun Golani Tugayını vurdu | Dış Haberler

        Hizbullah, İsrail ordusunun Golani Tugayını vurdu

        Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusunun Golani Tugayına yönelik saldırı düzenlendiğini açıkladı. Hizbullah ayrıca, Lübnan'ın karadan işgal sürecinin başladığı ekim ayından itibaren 110'dan fazla İsrail askerinin öldürüldüğü ve 1050'den fazla askerin de yaralandığı iddiasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 04:39 Güncelleme: 20.11.2024 - 06:55
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        Hizbullah, İsrail ordusunun Golani Tugayını vurdu
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        Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e yönelik saldırıların hızlandırıldığı ve Hizbullah'ın füze stokunun azaldığı yönündeki iddialara cevap olarak İsrail'in Hayfa şehrine saldırılar yapıldığı bilgisi verildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Aytarun, Marun er-Ras ve Aynata üçgeninde İsrail askerlerinin pusuya düşürüldüğü belirtildi.

        İsrail ordusundan 13 Kasım'da 36. Tümen'e bağlı 51. Tabur Golani Tugayı'ndan bir kuvvetin bölgeye sızdığının tespit edildiği ve Aytarun ile Marun er-Ras bölgelerinden Bint Cebil ilçesine yöneldiği anlatılan açıklamada, bölgedeki güçlerin keşif yaptığı aktarıldı.

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        Bölgedeki İsrail birliğinin, Hizbullah güçlerince pusuya düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, çatışmaların ardından biri subay 6 askerin öldürüldüğü ve 4 askerin yaralandığı iddia edildi.

        İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 376’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 799 askerinin öldüğünü duyurdu.

        HİZBULLAH 110'DAN FAZLA İSRAİL ASKERİNİ ÖLDÜRDÜ

        Hizbullah, Lübnan'ın karadan işgal sürecinin başladığı ekim ayından itibaren 110'dan fazla İsrail askerinin öldürüldüğü ve 1050'den fazla askerin de yaralandığı iddiasında bulundu.

        Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a kara saldırılarının başladığı ekim ayının başından itibaren İsrail ordusuna yönelik yapılan karşı saldırılar hakkında bilgi verildi.

        İsrail ordusunun karadan işgal dönemindeki kayıplarının "110'dan fazla" olduğu iddia edilen açıklamada, 1050'den fazla askerin de yaralandığı savunuldu.

        Açıklamada, karadan saldırılar sürecinde İsrail'in 48 Merkava tankı, 9 askeri buldozer, 2'şer askeri cip, zırhlı araç ve asker taşıyıcısının imha edildiği aktarıldı.

        Hizbullah'ın İsrail'in Hafya şehrinin Karyut bölgesi ve Safed kentindeki askeri bölgelere saldırılarına işaret edilen açıklamada, 4 ayrı olayda 21 İsrail askerinin hedeflendiği kaydedildi.

        İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik saldırılarda tamamen gizlilik çerçevesinde hareket ederken, Hizbullah ile girilen çatışmalara ilişkin sınırlı kayıp haberleri dışında açıklama yapmıyor.

        İSRAİL'İN LÜBNAN’DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 3 BİN 544 KİŞİ ÖLDÜ

        Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 902’si kadın ve çocuk, 212’si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 544 kişi öldü, 15 bin 36 kişi yaralandı.

        Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

        İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirdi.

        Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık verirken, Lübnan'ın güneyine karadan işgal ve sızma girişimlerinde bulunan İsrail askerlerine saldırılar düzenliyor.

        Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, İsrail'in saldırıları sebebiyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 610 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Hizbullah
        #israil
        #Golan Tepeleri
        #haberler
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