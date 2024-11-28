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        Hizbullah, İsrail'in çekilmesini 'eller tetikte' takip edecek

        Hizbullah, İsrail'in güney Lübnan'dan çekilmesini Hizbullah üyelerinin elleri tetikte takip edeceğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 05:08 Güncelleme: 28.11.2024 - 05:19
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        Hizbullah, İsrail'in çekilmesini 'eller tetikte' takip edecek
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        Hizbullah, İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes anlaşmasının ardından ilk açıklamasını yaptı.

        İsrail'in güney Lübnan'dan çekilmesini Hizbullah üyelerinin elleri tetikte takip edeceği kaydedilen açıklamada, İsrail'in herhangi bir saldırısına karşı koymak için tamamen hazırlıklı olduklarını vurgulandı.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, Hizbullah güçlerinin, İsrail'e karşı zafer kazanmayı, hedeflerini vurup İsrail ordusunu yenilgiye uğratmayı başardığı ifade edildi.

        "İSRAİL'E YÖNELİK 4 BİN 637 OPERASYON DÜZENLEDİK"

        İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı koymada neler yaşandığına da değinilen açıklamada, Gazze Şeridi'ni desteklemek için İsrail'le çatışmanın başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana 417 günde İsrail'e karşı günlük ortalama 11 olmak üzere 4 bin 637'den fazla askeri operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

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        Açıklamada, bu operasyonlar arasında, İsrail'in Lübnan'a yönelik geniş çaplı saldırısının başladığı 17 Eylül'den bu yana günde 23 operasyon olmak üzere 1666 çeşitli askeri operasyonun yer aldığı ifade edildi.

        Hizbullah'ın açıklamasında, bu operasyonlarda, Lübnan sınırından başlayarak Tel Aviv şehrinin ötesine kadar İsrail ordusunun mevkilerinin, kışlalarının ve üslerinin, İsrail şehirlerinin ve yerleşimlerinin hedef alınmasının yanı sıra İsrail güçlerinin Lübnan topraklarına yönelik kara saldırılarına karşı koyulduğu aktarıldı.

        İsrail'in, ekim ayı başında Lübnan'ın güneyine kara saldırısının başladığını duyurduğu günden bu yana İsrail'in 130'dan fazla kayıp verdiği ve 1250'den fazla kişinin yaralandığına işaret edilen açıklamada, Lübnan'a giren İsrail kuvvetlerine önemli ekipman kayıpları verdirildiği ve bu kapsamda 9 insansız hava aracının düşürüldüğü, 59 tank, 11 buldozer, iki Hummer, iki zırhlı araç ve iki asker taşıyıcının imha edildiği kaydedildi.

        Açıklamada, bu verilerin İsrail'in askeri üsler, alanlar, kışlalar, yerleşim yerleri ve işgal altındaki şehirlerdeki kayıplarını kapsamadığına dikkat çekildi.

        İsrail'in mevcut anlaşma yoluyla Hizbullah'ın Gazze'ye verdiği desteği ayırmayı başardığı yönündeki açıklamasına yanıt olarak ise açıklamada, Hizbullah'ın, Filistin'de ve özgürlük ve kurtuluş hayali kuran nesiller için bir ünvan ve yol olarak kalacak olan başkenti Kudüs'te mazlumların ve mücahitlerin yanında durmaya devam ettiği aktarıldı.

        Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, dün yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Hizbullah
        #lübnan
        #israil
        #haberler
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