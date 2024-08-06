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        Haberler Dünya Hitman'den Yusuf Dikeç'e sıcak karşılama | Dış Haberler

        Hitman'den Yusuf Dikeç'e sıcak karşılama

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisindeki atış stiliyle dünya çapında ün kazanan milli sporcu Yusuf Dikeç, ünlü oyun/film karakteri Hitman'e ait sosyal medya hesabı tarafından, "Bir Hitman'den diğerine, gümüş madalya için tebrikler" paylaşımı yapıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 17:20 Güncelleme: 06.08.2024 - 17:20
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        Hitman'den 'Yusuf Dikeç' paylaşımı
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        Milli sporcu Yusuf Dikeç'in sınırları aşan ünü her gün katlanarak devam ediyor.

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Dikeç'in oyunlar sırasında ekipman kullanmadan, elleri cebinde rahat duruşu dünya çapında popülerliğe ulaştı.

        Daha sonra Twitter hesabı açarak, "Merhaba X" paylaşımı yapan ve 345 bin beğeni, 26,8 milyon görüntülenme alan tweet resmi X hesabı tarafından "Hoşgeldin" cevabını almıştı.

        Daha sonra Dikeç, sosyal medya hesabından Elon Musk'a "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları olimpiyatlarda elleri ceplerinde madalya kazanabilecek mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz?" sorusunu sormuştu.

        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
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        Musk'ın Dikeç'e yanıtı ise gecikmemiş ve "Robotlar her zaman hedefi tam ortasına vuracak. İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri" demişti.

        Son olarak oyun/film karakteri Hitman'in resmi hesabından bir paylaşım geldi:

        "Ajanlar, işi biliyorsunuz. Ona bir hedef verin ve tetikte kalın, tıpkı atışları gibi.

        Bir HITMAN'den diğerine, gümüş madalya için tebrikler."

        Hitman beş gün önce de bir paylaşım yapmış ve Dikeç'in fotoğrafını kullanarak, "Deşifre oldu?” yazısını paylaşmıştı.

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