Hititlerin 3200 yıllık su anıtı kuraklıktan etkilenmedi

Kral 4. Tutalya tarafından 3 bin 200 yıl önce doğal su kaynağı üzerine yaptırılmış büyük bir havuz ve kabartma tekniğiyle inşa edilen dikdörtgen görünümündeki Eflatunpınar, tanrı ve tanrıça figürlü duvarlarıyla ilgi görüyor.

Birbirlerini tamamlayacak şekilde kesilmiş andezit taş blokların birleştirilmesiyle inşa edilen su anıtı, kendine özgü taş işçiliği, kabartmalardaki kompozisyon ve açık hava tapınağı olarak düzenlenmesiyle Hitit Uygarlığı'nın diğer kaya anıtlarından ayrılıyor.

Tarihi su anıtının, 1837 yılından bu yana 3,5 metre yüksekliğinde olduğu biliniyordu ancak Konya Müze Müdürlüğünce 1996-1997 ve 1999-2001 yıllarında yapılan kazılar sonucu 7 metre yüksekliğinde olduğu belirlendi.

Kazılarda anıtla bağlantılı 30 metre eninde ve 34 metre boyunda, kutsal görülen havuzun da bulunduğu ortaya çıkarılmıştı. Anıtın cephesinde ise 19 taş blok üzerinde çeşitli figürler yer alıyor.

Sadıkhacı Mahallesi'ne 4 kilometre mesafedeki su anıtı, akan suların havuzda toplanarak gerektiğinde tasarruflu şekilde kullanılmasını sağlayan ve nadir görülen sistemiyle kurak aylarda bile ziyaretçilerini ağırlıyor.

Anıt, 2014'te UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne "Hitit Kutsal Su Tapınağı" olarak dahil edilmişti. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, suyun asırlardır akmaya devam ettiğini söyledi. Hititlerin de suyun kutsallığına ve bereketine inanarak, tanrılara şükretmek için bu su anıtını yaptıklarını ifade eden Büyükkafalı, "Kesintisiz olarak 3200 yıldır akan bu su kaynağı, şu an kuraklığa meydan okuyor diyebiliriz. Bundan dolayı yılın her mevsiminde kesintisiz olarak ziyaretçi alıyor" dedi. HAVUZ, NADİR GÖRÜLEN BAZI BALIKLARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR Büyükkafalı, su anıtının karşısına yapılan tesis sayesinde de ziyaretçilerin kısa süreli dinlenme imkanı bulduğunu belirtti. Asırlardır akan bu suyun bereketine kendilerinin de inandığını dile getiren Büyükkafalı, "Bu su kaynağı az da olsa Beyşehir Gölü'nü beslemeye devam eden su kaynaklarından birisi. Aynı zamanda gölden kaçan bazı nadir balıklar da buradaki havuzda gözlemlenebiliyor yani çok eskiden Beyşehir Gölü'nde gördüğümüz balıklara da bir nevi ev sahipliği yapıyor" diye konuştu.