Hisarcık'ta 70 yıllık köprü yıkılıyor

Hisarcık'ın 70 yıllık köprüsünde yıkım başladı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 70 yıllık Koca Köprü'nün yıkımına başlandı. Yıkımın ardından Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yeni bir köprü yapılacak
Kütahya'nın Hisarcık ilçe çıkışı Emet ilçesi yönünde bulunan Koca Köprü'nün yıkımına başlandı.
Köprüdeki yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 82 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki yeni köprünün yapımını başlanacak.
Köprünün iki aylık yapım süresince ulaşım Hisersan yolu üzerinden sağlanacak. Ağır vasıta araçlar ise Gediz-Simav yeni çevre yolunu kullanacak.