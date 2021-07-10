AA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, havadan gelecek düşman tehditlerinin orta irtifada tesirsiz hale getirilmesi amaçlanan HİSAR-O projesinde geliştirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

"Aksaray Atış Alanı'nda (Tuz Gölü'nün güneyi) icra edilen Harp Başlıklı HİSAR-O Füzesi atışında insansız hedef uçak başarı ile vuruldu." ifadesi kullanılan açıklamada, HİSAR-O'nun özellikleri şu şekilde sıralandı:

"Gündüz, gece ve kötü hava koşullarında görev yapabiliyor. Elektro-optik sensörler üzerinden otomatik hedef takip, çoklu angajman ve ardışık ateşleme, çoklu-hedef çoklu-radar füzyonu özelliklerine sahip. Etkin lojistik destek ve bakım, konumlama ve yön bulma, telli/telsiz haberleşme, uzaktan komuta gibi özellikleri de barındırıyor.