43 ayrı olaya karışmış...

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede son aylarda araçlardan hırsızlık olaylarının artması üzerine harekete geçti. Hırsızlık yapılan sokaklardan sağ farı kırık bir otomobilin geçtiği tespit edildi. Bunun üzerine polis bu otomobilin peşine düştü. Sivil polis ekipleri çalışmaları sonucu 3 zanlının bulunduğu sağ farı kırık otomobili hırsızlık için geldiği sokakta yakaladı.

GPS'Lİ KİRALIK OTOMOBİL DELİL OLDU



Soruşturmada, hırsızların kullandığı otomobilin GPS'li kiralık bir araç olduğu tespit edildi. Kayıtlar incelendiğinde otomobilin, hırsızlık yapılan tüm sokaklarda, hırsızlığın yapıldığı saatlerde bulunduğu tespit edildi. GPS kayıtlarından otomobilin 20'si Fatih'te olmak üzere toplam 43 araç hırsızlığına karıştığı tespit edildi.

ÇALINTI TEYBİ ALAN TAMİRCİ DE GÖZALTINDA



Operasyonda 5 kişilik hırsızlık çetesi gözaltına alındı. Hırsızların çaldığı oto teyplerini sattığı tespit edilen tamirci de gözaltına alındı. Zanlının işyerinde bulunan 46 oto teybinin de faturalı olması dikkat çekti. Ancak aynı zanlının, internet üzerinden işyerinde bulunmayan ve faturalandıramadığı 750 oto teyp ilanı verdiği tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan oto teyp tamircisinin de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı, yaşı küçük 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.