Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Hırsızlığa karşı akıllı çözümler: Eşyalarınızı gizlemek için en doğru 6 nokta!

        Hırsızlığa karşı akıllı çözümler: Eşyalarınızı gizlemek için en doğru 6 nokta!

        Evinizde değerli eşyalarınızı güvenle saklamak için büyük bir kasaya ihtiyaç duymadan hırsızları şaşırtabilirsiniz. Çoğu hırsız, hızlı ve sessiz bir şekilde çalabilecekleri değerli eşyaları bulmaya odaklanır ve bu yüzden evde daha az dikkat çekecek saklanma yerleri idealdir. İşte hırsızların aklına gelmeyecek bazı gizli saklanma alanları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 12:30 Güncelleme: 02.11.2024 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Değerli eşyalarınızı güvende tutmak için pahalı güvenlik sistemlerine ihtiyacınız yok. Evinizde, hırsızların aklına gelmeyecek pratik saklanma noktalarıyla da bu güvenliği sağlayabilirsiniz. İşte detaylar!

        • 2

          İÇİ OYULMUŞ KİTAPLAR

          Hırsızların nadiren göz atacağı yerlerden biri kitaplıklar ve içi oyulmuş kitaplardır. Eğer geniş bir kitap koleksiyonunuz varsa, bir kitap kasası hazırlayarak mücevherlerinizi veya küçük değerli eşyalarınızı burada saklayabilirsiniz.

        • 3

          Birkaç kitapla sınırlı bir koleksiyonda saklama yerini fark etmeleri daha olasıdır; bu yüzden kitaplarınız yeterince geniş bir koleksiyon oluşturmalıdır.

        • 4

          MUTFAKTA SAHTE KAPLAR

          Mutfaktaki boş tahıl kutuları, eski kavanozlar veya temizlik ürünleri, değerli eşyaları saklamak için yaratıcı çözümler sunar. Gerçeğe benzer sahte kaplar veya yiyecek ambalajları piyasada bulunabilir. Kiler veya dolap gibi daha az ilgi görecek alanlara saklanacak eşyalar, hırsızların dikkatini çekmeden muhafaza edilebilir.

        • 5

          YATAK ODASI DOLABINDA ZEMİN KASASI

          Yatak odasında zemin kasası kurmak, hırsızları yavaşlatmak açısından etkili bir çözüm olabilir. Bu kasalar genellikle oldukça ağırdır ve açılması uzun zaman alır. Ayrıca zemin kasası, çıkardığı gürültü nedeniyle hırsızların hızlı bir şekilde müdahale edemeyecekleri bir seçenek sunar.

        • 6

          ESKİ CİHAZLAR

          Kullanılmayan eski elektrikli süpürge, yazıcı veya bilgisayar gibi cihazlar, değerli eşyaları saklamak için işlevsel hale getirilebilir. Evinizde duran eski elektronik aletler, hırsızların gözünde değerli görülmez. Aile üyelerinize cihazları atmamaları gerektiğini hatırlatarak, eşyalarınızı güvende tutabilirsiniz.

        • 7

          SONUÇ

          Değerli eşyalarınızı korumanın en etkili yolu, evinizi daha zor bir hedef haline getirmektir. Güvenlik önlemlerini arttırmak ve sokağınızdaki şüpheli faaliyetleri rapor etmek de hırsızlığı önlemeye yardımcı olur.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        6 yaşındaki Şirin mezarlıkta ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralanıyor!
        6 yaşındaki Şirin mezarlıkta ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralanıyor!
        Anne babalar dikkat! Tuna bebek 10 aylıktı! Büyük acı!
        Anne babalar dikkat! Tuna bebek 10 aylıktı! Büyük acı!
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        İhracatta ekim rekoru
        İhracatta ekim rekoru
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Akılalmaz olay! Yaşlı kadını 1 yılda 33 milyon TL dolandırdılar!
        Akılalmaz olay! Yaşlı kadını 1 yılda 33 milyon TL dolandırdılar!
        Trump ve Harris 10 km uzaklıkta miting yaptı
        Trump ve Harris 10 km uzaklıkta miting yaptı
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        Bakan Şimşek'ten S&P açıklaması
        Bakan Şimşek'ten S&P açıklaması
        Bu haftanın öne çıkanları
        Bu haftanın öne çıkanları
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sel felaketi sonrası dayanışma dalgası
        Sel felaketi sonrası dayanışma dalgası
        Habertürk Anasayfa