Hırsızlar bu kez mezarlık kapısını çaldı! - Haberler

AA

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Evranlı Mezarlığı'nın demir kapısının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre ekipler, yaptıkları incelemede faillerin Y.U. ve A.E. olduğunu belirledi. Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis, şüphelileri Yeni Sanayi Mahallesi'nde kapıyı bir hurdacıya satmaya çalışırken yakaladı.

Kapı, mezarlık görevlilerine teslim edildi.