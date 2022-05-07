Hırsıza sıktığı kurşun yeğenine isabet etti

İzmir'in Çiğli ilçesinde, kendisine ait pulluğu çaldığı iddası ile yolda durdurduğu hırsızlık şüphelisi E.K.'yı kurşun yağmuruna tutan A.Ö., araya girmeye çalışan yeğeni Ömer Öztarla'yı da kazara başından vurdu. Ömer Öztarla yaşamını yitirirken, ağır yaralanan E.K. ise tedaviye alındı.
İzmir Çiğli'de saat 21.00 sıralarında Sasalı Mahallesi Ahmet Piriştina Caddesi Doğal Yaşam Parkı kavşağında iddiaya göre, A.Ö. ve yeğeni Ömer Öztarla, kendilerine ait arazide durdukları sırada, arazide bulunan pulluğun E.K. tarafından çalındığını fark etti.
Bunun üzerine, E.K.'yı yakalamak için yola çıkan A.Ö. ve yeğeni Ömer Öztarla, E.K.'yı Ahmet Piriştina Caddesi Doğal Yaşam Parkı kavşağında durdurdu.
AMCASINI DURDURMAK İSTEDİ, KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU
A.Ö. ile E.K. arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. A.Ö., kendisine ait tabanca ile E.K.'yı kurşun yağmuruna tuttu.
Omuz ve bacağından vurulan E.K. ağır yaralanırken, bu sırada amcasını durdurmaya çalışan Ömer Öztarla da amcasının tabancasından çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
Olayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Bakırçay Üniversitesi Çiğli Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar Bakırçay Üniversitesi Çiğli Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılardan E.K., burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Bakırçay Üniversitesi Çiğli Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Ömer Öztarla ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. E.K.'nın hayati tehlikesi devam ederken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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