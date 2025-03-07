Hırka-i Şerif ziyaret saatleri 2025: Hırka-i Şerif nerede sergileniyor, nasıl gidilir?
Hırka-i Şerif ziyaret saatleri 2025 Ramazan ayının ilk Cuma gününün gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Hazreti Muhammed'in (SAV) Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif Camii içinde muhafaza edilen Hırka-i Şerif, Ramazan ayı boyunca açık olacak. Engelli, hasta ve yaşlı ziyaretçiler, ziyaretlerini sıra beklemeden görevli refakatinde yapabilecek ve engelli asansöründen faydalanabilecek. Peki Hırka-i Şerif nerede sergileniyor, nasıl gidilir? 2025 Hırka-i Şerif ziyaret saatleri ve günleri…
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2025 Hırka-i Şerif ziyaret saatleri ve günleri belli oldu. Yüzyılların ramazan geleneği Hırka-i Şerif, Ramazanın ilk cuma günü ziyarete açıldı. Hazreti Muhammed'in (SAV) vasiyeti üzerine Veysel Karani’ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif, Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii içindeki Hırka-i Şerif Dairesi'nde muhafaza ediliyor. Peki, Hırka-i Şerif ne zamana kadar açık, Hırka-i Şerif Camii nerede, nasıl gidilir? İşte, Hafta sonu ve hafta içi Hırka-i Şerif ziyaret saatleri ve günleri 2025…
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HIRKA-İ ŞERİF ZİYARETE AÇILDI
Hazreti Muhammed'in (SAV) Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk cuma günü 7 Mart'ta ziyarete açıldı.
Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi’nin bahçesinde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Veysel Karani'nin 59. kuşaktan torunu Barış Samir ve ailesi ile protokol üyeleri katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş dua okudu.
Törende, Vakıflar Genel Müdürlüğü adına 30 yıldır Hırka-i Şerif'in muhafaza edilmesinde yer alan ve emekliliğe ayrılan Ergün Kılıç'a plaket verildi.
Kılıç, yaptığı konuşmada "30 yıl Hırka-i Şerif'e, muhafız aileleriyle beraber hizmet etmeye, efendimizin misafirlerini ağırlamaya çalıştık. 30 yılımızı kazasız belasız tamamladık. Bu, anlatılmaz yaşanır. Biz sadece efendimizin misafirlerinin kölesiyiz." ifadelerini kullandı.
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HIRKA-İ ŞERİF ZİYARET SAATLERİ 2025
Hırka-i Şerif, ramazan boyunca hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.
Kutsal emanet, 26 Mart'ta idrak edilecek Kadir Gecesi'nde teravih namazının ardından saat 03.00'e kadar görülebilecek.
Ziyaretler, 29 Mart Cumartesi'ne denk gelen arife gününde ikindi namazı sonrasında dualarla sonlandırılacak.
Engelli, hasta, yaşlı ve hamile olanlar, ziyaretlerini sıra beklemeden görevli refakatinde yapabilecek.
Hırka-i Şerif dairesine ramazan ayının 15'inden sonra şehir dışı ve yurt dışı ziyaretçileri arttığından dolayı, Hırka-i Şerif Vakfı İstanbulluların ziyaretlerini daha rahat yapmaları için ilk hafta gelmelerini tavsiye ediyor.
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HIRKA-İ ŞERİF CAMİİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?
Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in vasiyeti üzerine Veysel Karani Hazretleri'ne hediye edilen kutsal emanetlerden biri olan ve 1851 yılından bu yana Fatih'teki Hırka-I Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif Camii, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Gelinlikçiler Çarşısı’na ve Fatih Halk Eğitim Merkezi’ne yakın bir konumda yer alıyor.
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HIRKA-İ ŞERİF HAKKINDA
Hırka-i Şerif, Hazreti Muhammed'e ait olduğuna inanılan ve Hırka-i Şerif Camii'nde bulunan hırka. Muhammed'in miraca çıkarken üzerinde bulunduğu ve vasiyeti üzerine Ali ve Ömer tarafından Veysel Karani'ye verildiği rivayet edilir.
Günümüzde halen Hırka-i Şerif Camii'nde sergilenmektedir ve 1500 yıllık bu kutsal emanetin sorumluluğu, Karani soyundan gelen şahıslara aittir. 1980'lerde, Fatih Müftüsünün emri ile hırka alınmak istenmiş fakat uzun uğraşlardan sonra aile tekrar Hırka-ı Şerife sahip olmuştur. Veysel Karani'nin 57. kuşaktan torunu olan Haşim Köprülü'nün eşi Nuriye Köprülü'nün 2005 yılı Kasım ayındaki vefatından sonra, kızı Gülay Köprülü bu görevi üstlenmiştir.