Ziyarete gelen 81 yaşındaki Neziha Polat, "Her sene geliyorum. İçim dolu dolu heyecanlanıyorum. Buradan da Eyüpsultan'a gideceğim. Sizlerden de Allah razı olsun. İçerideyken Mekke'yi hissettim. Mübareğin ismini hissettim. Kendimi bir kez daha Mekke'ye gitmişim gibi gördüm. İnşallah bir kere daha giderim. Çok özledim" şeklinde konuştu.