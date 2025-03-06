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        Haberler Gündem İnanç Hırka-i Şerif yarın ziyarete açılacak

        Cami gül suyuyla temizlendi, Hırka-i Şerif yarın ziyarete açılacak

        Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri'ne hediye edilen kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif'in bulunduğu İstanbul'un Fatih ilçesindeki Hırka-i Şerif Camii, yarın ziyarete açılacak. Son hazırlıklarını tamamlayan Fatih Belediyesi'ne bağlı ekipler, camiyi ve kutsal emanetin bulunduğu alanı gül suyuyla temizledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 11:34 Güncelleme: 06.03.2025 - 11:39
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        Hırka-i Şerif yarın ziyarete açılacak
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        Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri'ne hediye edilen kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif'in bulunduğu Hırka-i Şerif Camii yarın ziyarete açılıyor.

        İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan ve her yıl Ramazan ayının ilk cuma günü ziyaret açıklan Hırka-i Şerif Camii'nde son hazırlıklar tamamlandı.

        Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri'ne hediye edilen kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif'in bulunduğu Hırka-i Şerif Camii 7 Mart Cuma günü ziyarete açılacak.

        Son hazırlıklarını tamamlayan Fatih Belediyesi ekipleri camii ve kutsal emanetin bulunduğu alanı gül suyuyla temizledi.

        Hırka-i Şerif Camii'nde sergilenen kutsal emaneti görmek isteyen ziyaretçiler, Hırka-i Şerif Camii'ni hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 saatleri arasında ziyaret edebilecek.

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        Hırka-i Şerif Camii'nde 26 Mart Çarşamba Kadir Gecesi'nde teravih namazı sonrası sabah 03.00'e kadar ziyaret devam edecek. Hırka-i Şerif ziyareti arefe günü ikindi namazı sonrasında dualarla sona erecek.

        Camideki hazırlıklara ilişkin bilgiler veren Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekip amiri Ali Çakmak, şunları söyledi:

        "Fatih Belediyesi olarak Hırka-i Şerifi vatandaşlarımızın ziyareti öncesinde dezenfekte ve gül suyu çalışması yapmaktayız. Bu Ramazan ayının ilk Cuma günü ziyarete açılsın diye, ziyaretten önce dezenfekte ve gülsuyu çalışması yapmaktayız. Tabii ki önceliğimiz dezenfekte çalışması. Bu akşam tekrar temizlik yapılarak yarın dualarla ibadete açılacak Cuma namazı saatinde.

        Daha öncesinde kutsal emanetin bulunduğu alan temizlenmişti fakat bu gece yine temizlenecek. Tüm Türkiye'den gelen vatandaşlar rahatlıkla ibadet yapması ve kutsal emaneti ziyaret etmelerinden dolayı Sayın Başkanımız tarafından başlatılan, vatandaşlarımız sağlıklı şekilde ziyaretlerini yapsınlar diye çalışıyoruz."

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        #istanbul haberleri
        #Hırka-i Şerif
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