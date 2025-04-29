Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hintli oyuncu Rohit Basfore, şelalede boğularak can verdi - Magazin haberleri

        Hintli oyuncu Rohit Basfore, şelalede boğularak can verdi

        'Family Man 3' dizisinde rol alan Rohit Basfore, piknik için gittiği Garbhanga Şelaleleri'nde ölü bulundu. Polis olayın kaza olduğunu düşünürken ailesi, ölümün şüpheli olabileceğini savunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 19:37 Güncelleme: 29.04.2025 - 19:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hintli oyuncu şelalede boğularak can verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hint yapımı 'Family Man 3' dizisinde rol alan genç oyuncu Rohit Basfore, 27 Nisan Pazar günü öğleden sonra Guwahati yakınlarındaki Garbhanga Şelaleleri'nde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, Basfore'nin şelaleye düşerek boğulduğunu değerlendiriyor. Kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından netleşecek. Ancak Basfore'nin ailesi, olayın bir kaza olmayabileceğini öne sürüyor.

        Polis kaynaklarının verdiği bilgiye göre Rohit Basfore, o gün dokuz arkadaşıyla birlikte piknik yapmak üzere bölgeye gitmişti. Talihsiz olayın ardından harekete geçen kurtarma ekipleri, genç oyuncunun cansız bedenini sudan çıkardı. İlk bulgularda herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı ifade edilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.

        REKLAM

        BAŞROLDEN VEDA MESAJI; "ÇOK ERKEN GİTTİN"

        Rohit Basfore’nin ani ölümü, başta 'Family Man'in başrol oyuncusu Manoj Bajpayee olmak üzere dizi ekibi ve hayranlarını derinden sarstı. Bajpayee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Rohit Basfore, huzur içinde uyu! Çok erken ayrıldın. Ailesine başsağlığı diliyorum" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

        REKLAM

        SETTEN SON PAYLAŞIMLAR

        Henüz kısa bir süre önce 'Family Man 3' setinden kareler paylaşan Rohit Basfore, projede yer almaktan duyduğu heyecanı ve mutluluğu takipçileriyle paylaşmıştı.

        İSİM KARIŞIKLIĞI SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

        Öte yandan, aynı ismi taşıyan başka bir oyuncu da olayın ardından sosyal medyada kendi fotoğraflarının yanlışlıkla kullanıldığını belirterek açıklama yaptı. Basfore ile karıştırılan oyuncu, "Bugün her ne olduysa yanlış anlaşıldı. Ben iyiyim ve güvendeyim" diyerek durumun kendisiyle ilgisi olmadığını vurguladı.

        Fotoğraflar: X, Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Family Man 3
        #Rohit Basfore

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayşe Barım'a 30 yıl hapis istemi
        Ayşe Barım'a 30 yıl hapis istemi
        Soma maden faciası davasında 28 kişiden 10'una beraat
        Soma maden faciası davasında 28 kişiden 10'una beraat
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        29 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        29 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Kurumlar vergisi beyanname süresi uzatıldı
        Kurumlar vergisi beyanname süresi uzatıldı
        Murat Abbas'ın ifadesi ortaya çıktı
        Murat Abbas'ın ifadesi ortaya çıktı
        Okul servisi apartmana daldı: 2 yaralı
        Okul servisi apartmana daldı: 2 yaralı
        O anlar kamerada! Trafikte satırlı dehşet!
        O anlar kamerada! Trafikte satırlı dehşet!
        Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
        Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
        Amazon’un tarife hamlesine Beyaz Saray’dan tepki!
        Amazon’un tarife hamlesine Beyaz Saray’dan tepki!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        Solskjaer'den Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Fenerbahçe sözleri!
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        Habertürk Anasayfa