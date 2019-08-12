Hindistan'ın Karnataka, Gucarat, Kerala ve Maharaştra eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında son beş günde 132 kişi hayatını kaybetti. Bölgede kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken birçok yol trafiğe kapatıldı.

Kerala'da en az 57, Gucarat'ta en az 22, Maharaştra ve Karnataka'da en az 27 kişinin öldüğü belirtiliyor. Eyaletin en işlek hava trafiği merkezi olan Cochin Uluslararası Havalimanı kapatıldı.

Hint medyası en çok kaybın Kerala eyaletinde olduğunu duyurdu. 67 kişinin hayatını kaybettiği eyalete bağlı Malappuram şehri ise havadan görüntülendi.

Ev ve iş yerlerinin ilk katının tamamen sular altında kaldığı bölgede binlerce kişinin kurtarıldığı, yetkililerin tahliye işlemlerini sürdürdüğü belirtildi.

Hindistan, Nepal ve Bangladeş'te geçen ay meydana gelen sellerde 200'e yakın kişi yaşamını yitirmişti.