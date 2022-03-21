Hindistan'da tribün çöktü: 200 yaralı

Kerela eyaletinde yer Malappuram kentindeki Poongode’de dün akşam saatlerinde bir futbol maçı sırasında tribün çöktü.

İHA'nın haberine göre; yetkililer, tribünün kapasitesinin üzerindeki seyirci sayısı nedeniyle çöktüğünü ifade ederek, 5’i ağır toplam 200 kişinin olayda yaralandığını belirtti.

Tribünün çökme anı ise diğer seyirciler tarafından anbean kayıt altına alındı.