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        Haberler Dünya Hindistan Başbakanı Modi, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü | Dış Haberler

        Hindistan Başbakanı Modi, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

        Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel ve küresel konuları ele aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 01:16 Güncelleme: 27.08.2024 - 01:16
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        Telefonda görüştüler
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        Hindistan Basın Bilgilendirme Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi yaptı.

        Görüşmede Modi, Biden'ın, Hindistan-ABD Kapsamlı Küresel Stratejik Ortaklığı'na olan "bağlılığı"ndan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Ukrayna'ya yaptığı ziyaretten bahseden Modi, Hindistan'ın, diyalog ve diplomasiden yana "tutarlı tutum" sergilediğini, bölgede barış ve istikrarın bir an önce sağlanmasına tam destek verdiğini ifade etti.

        Modi ve Biden, Hindistan-ABD arasındaki ortaklığın, "tüm insanlığa" fayda sağlamayı amaçladığını vurguladı.

        Bir dizi bölgesel ve küresel konuda ayrıntılı görüş alışverişinde bulunan ikili ayrıca, Bangladeş'teki "durumdan" duydukları ortak endişeyi dile getirdi ve ülkedeki azınlıkların güvenliğinin sağlanması gerektiğini kaydetti.

        Modi, 23 Ağustos'ta Ukrayna'ya ziyarette bulunmuş ve Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmüştü.

        Başbakan Modi, Zelenskiy ile görüşmesinde yaptığı konuşmada, "Tam bir inançla savaştan uzak durduk ancak bu asla kayıtsız gözlemci olduğumuz anlamına gelmiyordu. Hiçbir zaman böyle bir rol üstlenmedik. Tarafsız olmadık. İlk günden itibaren kendi tarafımızı tuttuk. Bizim tarafımız barıştı." ifadelerini kullanmıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #ABD
        #hindistan
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