Himalaya tuzu; vücutta var olan ancak; yanlış beslenme, elektromanyatik alanlar, stres ve hastalıklar sonucunda yok olan ve 84 elementi bünyesinde barındıran ve hücre zarı içerisinden geçebilen tek maddedir. Himalaya tuzu; ciltte peeling olarak uygulanabilen bir tuzdur. Cilt tabakasının üst epiderm kısmına zarar vermeden uygulanabilen doğal bir maddedir.

Çözümlenerek birçok hastalığın tedavisinde kullanılan Himalaya tuzu cilt için yenileme ve antibakteriyel özelliği ile fayda sağlamaktadır. Ciltte oluşan siğil, leke, akne cilt tahrişleri ve yaşlanma izlerini; içerisinde bulunan potasyum, magnezyum, demir ve kalsiyum sayesinde kan dolaşımını hızlandırarak cildin nem kazanmasına yardımcı olmaktadır. Himalaya tuzunu peeling olarak kullanmak için aynı ölçüde zeytinyağı ile birebir karıştırmak gereklidir. Peelingi uygulamadan önce duş almak ve gözeneklerin açılmasını sağlamak önemlidir. Himalaya peelingini uyguladıktan sonra, ölü deriden arınması ile üzerine bir havlu örterek 20-30 dakika falan bekletmek gereklidir. Bu işlemden sonra nemlendirici sürülerek cildin yumuşaması sağlanmalıdır.

Himalaya tuzlu peeling tarifi

3 kaşık kristal Himalaya tuzu ile 3 kaşık zeytinyağı karıştırılarak vücudunuza uygulayın. 30 dakika üzerine havlu örterek bekleyin. Sonrasında yıkayın ve nemlendirici sürün.

Himalaya tuzlu ve limonlu peeling tarifi

3 yemek kaşık Himalaya tuzu, 1 limonun kabuğunun rendesi, 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 yemek kaşığı ardıç tohumunu iyice karıştırın. Vücudunuza masaj yapar gibi hafif ovalayarak yedirin. Sonrasında yıkayın ve nemlendirici sürerek yumuşatın.

Himalaya tuzlu peeling uygulaması vücut için yapılır ve uygulanır. Kasların gevşemesini, kan dolaşımının artmasını ve vücudun sakinleşmesini sağlayan etkili bir yöntemdir. Özellikle masaj salonlarında kullanılan bir yöntemdir. Banyo suyunuza katarak çözülmesiyle içerinde yatabilirsiniz. Oldukça gevşetici bir aromaterapi etkisi sağlayacaktır. Ayrıca; ayaklarınızı Himalaya tuzlu su da bekletirseniz günlük strese iyi gelecek ve dinlendirecektir.