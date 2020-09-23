Hilal Özdemir, son zamanlarda yaşadığı zor günler hakkında açıklamalarda bulundu. Eski eşi Hazım Körükçü ile 2014 yılında boşanmasının ardından gözlerden uzak bir hayat süren Hilal Özdemi'in hayatını sizler için hazırladık...

HİLAL ÖZDEMİR KİMDİR?

Hilal Özdemir, 20 Nisan 1971 tarihinde İstanbul'da doğmuş, Türk müzisyen ve Türk halk müziği sanatçısıdır.

Türk halk müziği şarkıları söylemektedir. Harika Avcı, Hüner Coşkuner, Nur Ertürk, Ayşe Tunalı gibi çok sayıda sanatçının organizatörlüğünü yapan Atilla Alpsakarya sayesinde tanınmıştır.

1994 yılında çıkardığı İrem Kız albümüyle iyi bir çıkış yapmıştır. 2003 yılında evlenip 2014'te ayrıldığı oyuncu eşi Hazım Körmükçü'den bir oğlu ve bir kızı vardır. Mayıs 2020'de verdiği bir röportajda eski kocasından 5 ay boyunca nafaka almadığını, pandemi sürecinde kiralarını ödemeyince zor durumda kaldığını ifade etti.

ALBÜMLERİ

1994 : İrem Kız

1995 : Barışalım

1998 : Kanadım Değdi Sevdaya

2000 : Bu Bendeki Eski Yara

2007 : Merhaba

2012 : Yar Diline

2013 : Seni Kalbinden Öpüyorum (Maxi Single)