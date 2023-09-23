Hilal Altınbilek: Yaşlarını hep yanımda al
Hilal Altınbilek, sevgilisi Mehmet Can Uzun'un doğum gününü, "Bundan sonraki yaşlarını hep yanımda al..." sözleriyle kutladı
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Hilal Altınbilek, Metin Hara ile yollarını ayırmasının ardından Mehmet Can Uzun ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü oyuncu, sevgilisinin doğum gününü kutladı.
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"YAŞLARINI HEP YANIMDA AL"
Duygusal bir mesaj kaleme alan Altınbilek, Uzun'a, "Güzel gülüşlüm, hediyem… İyi ki doğdun. En güzel yaşlarını al. Bundan sonraki yaşlarını hep yanımda al..." sözleriyle seslendi.
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Hilal Altınbilek, paylaşımıyla mutluluklarını da gözler önüne serdi.
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"HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİDİYOR"
Öte yandan daha önce basın mensuplarıyla sohbet eden Altınbilek, "İlginiz için teşekkür ederim. Tatildeydik, yeni geldik. Her şey çok güzel gidiyor" açıklamasında bulunmuştu.
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EVLİLİK SORUSUNA YANIT YOK
Oyuncu, gazetecilerin, "İleride evlilik var mı?" sorusuna ise, "İyi akşamlar" yanıtını vermekle yetinmişti.
Fotoğraflar: Instagram