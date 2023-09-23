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        Haberler Magazin Hilal Altınbilek: Yaşlarını hep yanımda al - Magazin haberleri

        Hilal Altınbilek: Yaşlarını hep yanımda al

        Hilal Altınbilek, sevgilisi Mehmet Can Uzun'un doğum gününü, "Bundan sonraki yaşlarını hep yanımda al..." sözleriyle kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2023 - 10:55 Güncelleme: 23.09.2023 - 10:55
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        • 1

          Hilal Altınbilek, Metin Hara ile yollarını ayırmasının ardından Mehmet Can Uzun ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü oyuncu, sevgilisinin doğum gününü kutladı.

        • 2

          "YAŞLARINI HEP YANIMDA AL"

          Duygusal bir mesaj kaleme alan Altınbilek, Uzun'a, "Güzel gülüşlüm, hediyem… İyi ki doğdun. En güzel yaşlarını al. Bundan sonraki yaşlarını hep yanımda al..." sözleriyle seslendi.

        • 3

          Hilal Altınbilek, paylaşımıyla mutluluklarını da gözler önüne serdi.

        • 4

          "HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİDİYOR"

          Öte yandan daha önce basın mensuplarıyla sohbet eden Altınbilek, "İlginiz için teşekkür ederim. Tatildeydik, yeni geldik. Her şey çok güzel gidiyor" açıklamasında bulunmuştu.

        • 5

          EVLİLİK SORUSUNA YANIT YOK

          Oyuncu, gazetecilerin, "İleride evlilik var mı?" sorusuna ise, "İyi akşamlar" yanıtını vermekle yetinmişti.

          Fotoğraflar: Instagram

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