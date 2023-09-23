Hilal Altınbilek: Yaşlarını hep yanımda al

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİDİYOR"



Öte yandan daha önce basın mensuplarıyla sohbet eden Altınbilek, "İlginiz için teşekkür ederim. Tatildeydik, yeni geldik. Her şey çok güzel gidiyor" açıklamasında bulunmuştu.