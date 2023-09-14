Hilal Altınbilek: İlişkimiz iyi gidiyor

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Metin Hara ile yollarını ayırmasının ardından Mehmet Can Uzun ile aşk yaşamaya başlayan Hilal Altınbilek, Arnavutköy'deydi. Altınbilek, sevgilisiyle birlikte el ele objektiflere yansıdı.

Hilal Altınbilek, muhabirlerin röportaj teklifine, "Arkadaşlar çok acelemiz var. Yoksa durur, konuşurum" diyerek, yanıt verdi.

"İLİŞKİMİZ İYİ GİDİYOR" Hilal Altınbilek, ardından basın mensuplarının, "Mehmet Can Uzun ile ilişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna, "İyi gidiyor. Teşekkürler" cevabını vermekle yetindi. Çift, daha sonra otomobillerine binerek, oradan ayrıldı. "Tatildeydik, yeni geldik"