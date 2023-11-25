Hikmet Karaman gelecek planlarını anlattı: Bıçağı öyle bir biledim ki! - Futbol Haberleri

Hikmet Karaman gelecek planlarını anlattı: Bıçağı öyle bir biledim ki! - Futbol Haberleri

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Teknik direktörlükte 30 yılı geride bırakan Hikmet Karaman, Habertürk TV'de yayınlanan HT Spor programının konuğu oldu.

Sine Çakır Heyse'nin sorularını yanıtlayan Hikmet Karaman gelecek planlarını anlattı. Son olarak Kayserispor'da görev yapan deneyimli çalıştırıcı, iki yıldır takım çalıştırmadığı dönemde de her şeyi yakından takip ettiğini vurguladı.

Deneyimli teknik direktör Hikmet Karaman'ın gelecek planları neler?



💬 Hikmet Karaman: Bıçağı öyle bir biledim ki... Alacağım ilk takımda hepsini bileyeceğim! Çok hırslıyım!



📎 @SineCakir @karamanhikmet pic.twitter.com/ttIeIxulXn — Habertürk Spor (@HTSpor) November 25, 2023

Deprem felaketinin ardından artık çalışmaya hazır olduğunu dile getiren Karaman, "Önümüzdeki plan... Bıçağı öyle bir biledim ki... Alacağım ilk takımda hepsini bileyeceğim. Çok hırslıyım! Kayserispor'da 47 puanla bitirmişiz ertesi sezon 50 puanla bitirmişiz, Türkiye Kupası'nda final... Her şeyi yakından takip ediyorum. Bıçak iyi bilendi, kesmeye hazır hale geldi" ifadelerini kullandı.