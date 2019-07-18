18 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren İstiklal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Deniz Türüç'ün iyi bir futbolcu olduğunu ifade eden Karaman, şunları söyledi;
"Futbolcularımıza talip olunması normal. Deniz iyi bir futbolcu, oyun içerisinde inisiyatif koyabilen bir yapıya sahip. Deniz'in oyun içerisinde farklılığı var. Kayseri'ye geldiğim dönemde Deniz, özellikle hücum bölgesinde takıma müthiş katkı sağladı. Takım halinde sağladık ama onun da bunda rolü büyüktü."
"DENİZ TÜRÜÇ KONUSUNDA İSTEĞİNİ ORTAYA KOYAN TEK TAKIM GALATASARAY"
Kayserispor'un başarılı futbolcusu Deniz Türüç için isteğini ortaya koyan tek takımın Galatasaray olduğunu belirten Karaman, "İşin bir gerçek tarafı varsa bu işte benim yaşadığım konuşmalarda en yakın ve bu konuda isteğini ortaya koyan tek takım Galatasaray. Böyle bir durum var. Bu iş bitecekse bitsin, bitmeyecekse de ben de ona göre bir planlama yapacağım. Deniz, bugün sahada taktik çalışması yapıyor. Eğer Deniz gidecekse onu ayrı tutamam. İnisiyatif alıp bu konuyu kapatmamız lazım ki medya da rahat etsin. Deniz daha gitmedi ki alternatif bulalım. Samimi olmalıyız, dolambaçlı cevaplar vermemeliyiz. Benim yaşadığım ortam içinde Galatasaray, Deniz için ciddi bir tutumla ilgisini ortaya koymuştur. Birkaç gün içerisinde herhalde bu görüş belirtilir ve medya da rahat eder" açıklamasında bulundu.
"TEKNİK AÇIDAN GÖRÜŞÜM, DENİZ VE MENSAH AYNI ANDA GİTMEZ"
Transfer gündeminin konuşulan bir diğer isimlerinden Bernard Mensah hakkında ise Karaman, "Teknik açıdan görüşümüz Deniz ve Mensah aynı anda gitmez, bu olmaz. Böyle bir ekonomik şartımız yok. Mensah da iyi ve gelişimini devam ettiren bir oyuncu. Omuzu çatlamasaydı belki de transfer döneminin en çok konuşulan ismi o olurdu" ifadelerini kullandı.
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