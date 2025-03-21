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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Hikayelerle İstanbul Şarkıları' AKM'de

        'Hikayelerle İstanbul Şarkıları' AKM'de

        Neyzen Burcu Karadağ ve oyuncu Altan Erkekli; müziğin edebiyatla buluştuğu "Hikayelerle İstanbul Şarkıları" ile 29 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 14:25 Güncelleme: 21.03.2025 - 14:25
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        'Hikayelerle İstanbul Şarkıları' AKM'de
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        İstanbul’un eşsiz ruhunu gözler önüne seren “Hikayelerle İstanbul Şarkıları”nda dinleyiciler; müzik ve edebiyatın büyülü buluşmasına tanıklık edecek. Etkinlikle; İstanbul ile özdeşleşmiş unutulmaz eserler, hikâyelerle harmanlanarak izleyiciye eşsiz bir atmosfer sunuyor.

        Projenin solisti, neyzen Burcu Karadağ, İstanbul’un ruhunu notalara taşırken; usta oyuncu Altan Erkekli, şarkılara eşlik eden hikayeleriyle izleyiciyi zamanın içinde bir yolculuğa çıkarıyor. “Hikayelerle İstanbul Şarkıları”, şarkıların ve hikayelerin iç içe geçtiği, izleyiciyi İstanbul’un geçmişinden bugüne taşırken bu eşsiz şehrin anılarına tanıklık ettiren bir deneyim sunuyor.

        Altan Erkekli
        Altan Erkekli

        Duygulara dokunan sesiyle Zeynep Bektaş, şehrin ruhunu notalara işleyen piyanosuyla Ozan Sarıboğa, İstanbul’un sesini yansıtan ritimlerin sahibi perküsyonuyla Erkan Kanat, kanunuyla İstanbul’un zarafetini dile getiren Serkan Halili sahnede izleyiciyle buluşuyor.

        Burcu Karadağ & Altan Erkekli "Hikayelerle İstanbul Şarkıları"; 29 Mart 2025 tarihinde saat 21.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

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        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #Altan Erkekli
        #Hikayelerle İstanbul Şarkıları
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