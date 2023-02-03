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Higrometre, havadaki nemin ölçülmesini ve net sonuçlar elde edilmesini sağlayan bir ölçüm cihazıdır. Yunancadan gelen “Hygro” kelimesi, nem anlamına gelmektedir. “Meter” kelimesi ise ölçen anlamında kullanılır. Nem ölçer olarak da bilinen bu cihaz, hassas bir sisteme sahiptir. Eski çağlardan beri kullanılan higrometre, Leonardo Da Vinci tarafından icat edilmiştir. Günümüzde ise meteoroloji başta olmak üzere; sauna, sera ve endüstriyel iş alanlarında kullanılmaktadır. Elektronik olarak iki şekilde nem ölçümü yapılmaktadır;

- Kapasitatif higrometre

- Direnç yolları

Günümüzde en çok kullanılan nem ölçer ise kapasitatif higrometredir. Kapasitatif higrometrede iki metal plaka arasına giren suyun kapasitansı değiştirmesi ile nem ölçümü yapılmaktadır.

Higrometre Neyi Ölçer?

“Higrometre neyi ölçer?” sorusu için verilebilecek en kolay cevabı sizlerle paylaşıyoruz. Sıcaklık ve basınç ölçebilmek için higrometreye ihtiyaç vardır. Nemin ölçülmesine yardımcı olan bu cihaz, genel olarak meteorolojide kullanılansa da üretim ve sanayide de kullanıldığı görülmektedir. Hem bağıl hem de mutlak nem ölçümünün yapılmasını sağlayan higrometre, bu sayede nemin kontrol altında tutulmasına olanak sağlar.

Higrometre Nasıl Çalışır?

Tarihi çok eskilere dayanan higrometre, günümüzde çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Farklı modellere sahip olan higrometre, çalışma prensiplerine uygun şekilde tercih edilir. Bugün en çok kullanılan higrometre türü kapasitatif higrometredir. İki termometresi bulunan bu ölçme cihazının bir termometresi ıslak tutulur. Islak haznenin etrafındaki sıvının buharlaşması esnasında o termometrenin daha düşük sıcaklık göstermesi sağlanmaktadır. Ancak söz konusu donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sistem çalışmaz. Şöyle ki ıslak termometrenin haznesinin etrafında bir buz tabakası oluşarak sıcaklığın doğru şekilde ölçülmesine engel olur. Diğer kuru termometre ise bu gibi durumlarda yüksek sıcaklıkları gösterir.

Higrometre Ne İşe Yarar?

“Higrometre ne işe yarar?” diye merak edenlerin sayısı oldukça fazladır. Birçok iş alanında kullanılan higrometre, nem oranını ölçmekle kalmaz. Diğer yandan nemin kontrol altında tutulmasına da zemin hazırlar. Bu sayede çeşitli iş kollarında oldukça başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlar ve verimliliği arttırır. Özellikle üretim sistemleri, endüstriyel anlar, depolama alanları, iklimlendirme ve tarımda istenilen verimin elde edilmesini sağlar. Bu sayede yaygın bir kullanıma sahiptir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut