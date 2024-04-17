Hıdırlık Kulesi kazılarında sütunlu yapı gün yüzüne çıkarıldı

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentin kültürel mirası ve tarihi yapılarından Hıdırlık Kulesi'ni kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek için 2020'de Koruma Kurulu kararı doğrultusunda başlattığı arkeolojik kazı çalışmaları sonunda bölgede antik dönem kalıntıları ve yapıları ortaya çıkarıldı.