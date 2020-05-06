Dileklerin tutulup gül ağacına gömüldüğü, ateşlerin üzerinden atlandığı Hıdırellez bu yıl koronavirüs gölgesinde geçiyor. Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülen Hıdırellez bu yıl 5' Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanacak. Peki Hıdırellez gelenekleri nelerdir? Hıdırellez'de neler yapılır? İşte günümüzde devam eden Hıdırellez gelenekleri ve inanışları...

HIDIRELLEZ NE DEMEK KISACA

Mezopotamya, Anadolu, İran, Yunanistan ve Doğu Akdeniz ülkelerinin kültürünün önemli bir simgesi olan Hıdırellez ülkemizde de sevinçle kutlanacak. İnanışa göre Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür. Bu nedenle dilekleri gerçekleştiren, bolluk ve bereket dağıtan Hızır, Hıdırellez gecesinde yeryüzünde insanlar arasında dolaşır. Baharın ve yeniden doğuşun simgesi olan Hıdırellez gecesi ve öncesinde hazırlıklar yapılır. Peki geçmişten günümüze süregelen Hıdırellez gelenekleri nelerdir?

DİLEKLER KAĞIDA ÇİZİLİR, GÜL AĞACININ ALTINA KONULUR

Hıdırellez'in belki de en meşhur geleneklerinden biridir.

Dilekler yazılarak gül ağacının altına gömülür ya da üzerine asılır.

Ertesi gün üzerine çeşitli dilek, niyet yazılan kağıtlar, açık olarak ve yavaşça suya bırakılır.

Kâğıtlar yazıları üste gelecek şekilde suya düşerse dileklerin kabul olacağına inanılır.

PARA DOLU ÇANTA HIDIRELLEZ SABAHI AÇILIR

Bursa'da gül ağacının dibine bırakılan para dolu çanta, Hıdırellez sabahı açılır ve herkes kendi parasını bereket getirdiğine inanarak cüzdanında saklar. Çanakkale'de ise akşam gül ağacının dibine fasulye gömülür ve bu sabaha kadar yeşerirse tutulan dileğin gerçekleşeceğine inanılır.

41 TAŞ SAKLANIR

Deniz ya da dere kenarından dilek tutularak toplanan 41 taş 1 yıl boyunca saklanır ve bir sonraki Hıdrellez’de bu taşlar suya atılıp yenisi toplanır.

ATEŞ ÜZERİNDEN ATLANIR

5 Mayıs gecesi sağlık, bereket için ateşin üzerinden 3 kez atlanır. Ateşin üzerinden atlanırken dilenen dileğin o yıl gerçek olacağına inanılır.

BOLLUK VE BEREKET İÇİN

Hıdırellez sabahında bir akarsu kenarına çamurdan ev yapılır ve içine buğday konulur. Buğdayın, o yıl eve bolluk ve bereket getireceği düşünülür.

Evdeki bakliyat kavanozlarının ağzı açılır, gün boyu öyle bekletilir. Böylece eve bereket gelir.

SAFLIĞIN RENGİBEYAZ ELBİSE GİYİLİR

Anadolu'da halk tercihen beyaz elbiseler giyerek gün doğmadan önce yeşil ve bol sulu kırlara gidilip eğlenilir. Kutlamalar yeşillik, ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir türbe ya da yatırın yanında yapılmaktadır. Bu gibi yerlere bu nedenle Hıdırlık denildiği de olur.

YEŞİL YERLERDE DOLAŞILIR

Hızır'ın gezdiği kabul edilen yeşil yerlerde dolaşıp çiçek toplanır, oyunlar oynanır, baharın ilk kuzusu kesilerek yenilir.

Kırlardan 41 çeşit ot ve küçük temiz taşlar toplanır. Toplanan otlar bir suya konur ve o suyla Hıdrellez sabahı yüz yıkanır. Bu suyun yüze iyi geldiği söylenir.

HIZIR HAKKI İÇİN KUZU KESİLİR

"Hızır Hakkı" için kuzu kesmek, Hızır geleneğinin yayıldığı her yerde görülen genel bir adettir. Diyarbakır'da Ciğaret adıyla ayrı bir tören yapılır. Baharın bu taze kuzusunu yemekle bedenlerin sağlık ve canlılık kazanacağı inanışı vardır.

YUVARLANARAK KUTLARLAR

Biga'da Romanlar sağlık ve bereket için sabah namazından sonra Hıdrellez’i yerde yuvarlanarak kutlar.