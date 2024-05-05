Hıdırellez ne zaman? 2024 Hıdrellez Bayramı nasıl kutlanır?

HIDIRELLEZ NE DEMEK?

Hıdırellez, Türk ve Türk kültürlerinde önemli bir bahar ve şenlik günü olarak kabul edilir. "Hızır" ve "İlyas" peygamberlerin yeryüzünde buluştukları, doğa olaylarının dengelendiği bir zaman olarak kabul edilir. Kutlamalar genellikle baharın gelişini simgeler ve toplum arasında çeşitli ritüellerle kutlanır.