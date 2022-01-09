Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin yayın organı “Samsun E-Dergi”ye verdiği röportajda Türk basketboluyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkoğlu, 15 sene süren NBA serüveni, Micheal Jordan’la karşılıklı oynadığı maç ile Kobe Bryant’a yaptığı bloğu da anlattı.
"BİZLER GENÇLERİMİZE GÜVENDİK"
Türk basketbolunun alt yapısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkoğlu, “Bizim dönemimizde Türk basketbolunda bir jenerasyon değişikliği yaşandı. Bu süreçte bizler gençlerimize güvendik, onlara destek olup daha fazla süreler almasını sağladık. Milli takımlarımızda iyi bir jenerasyon oluşturmak için hem kulüplerimizle ortak çalışıyoruz hem de kendi içimizde organize ettiğimiz sistemli bir idari yapılanmamız var. Milli takımlarımızdaki yeni jenerasyonumuzun başarıları deneyimlerine paralel olarak önümüzdeki süreçte artacaktır. Yeni ve genç sporcularımızın kısa sürede elde ettiği başarılar da bunun kanıtı bence” diye konuştu.
“NBA'DE HEYECANDAN AYAKLARIM YERE DEĞMİYORDU”
15 sene süren NBA serüvenini anlatan Türkoğlu, “NBA’de ilk dönemlerde inanılmaz bir heyecan yaşadım. İlk zamanlarda heyecandan ayaklarım yere bile değmiyordu. Ancak sonrasında oraya alıştım ve işimi de en iyi şekilde yapmaya çalıştım” şeklinde konuştu.
“KOBE'YE BLOK YAPTIĞIMDA HERKES ÇOK ŞAŞIRMIŞTI”
Kobe Bryant’a yaptığı bloğun hala dünyada en çok izlenen NBA videoları arasında olmasıyla ilgili bir soruya ise Türkoğlu şöyle yanıt verdi: “Üst seviyede basketbol oynayabildiğim için kendimi çok şanslı görüyorum. Play-off’ta Philadelphia ile oynadığımız maçı son saniyelerde kazandık ve o ivmeyle de finale yükseldik. Kobe Bryant’a blok yaptığımda herkes çok şaşırmıştı. Kobe Bryant’a blok yaptığım o pozisyonu unutamıyorum.”
“JORDAN DÜNYANIN EN İYİSİ”
Micheal Jordan ile karşılıklı oynadığı basketbol maçında yaşadıklarını da paylaşan Türkoğlu, “Benim fikrime göre Michael Jordan dünyanın en iyi oyuncusu. Farklı nesillere göre elbette bu isimler değişebilir. Şimdiki jenerasyon Kobe, LeBron, Curry ve Durant gibi isimleri söyleyebilir. Ama ben hep Michael Jordan’ı öne koyarım. Onunla karşılıklı oynadığımda ciddi şekilde heyecanlanmıştım. Şunu da eklemem lazım ki, ben basketbolda hiç heyecanlanan bir oyuncu olmadım. Ama geçmişten bugüne takip edip hayranı olduğunuz, dünyanın en iyisi diye düşündüğünüz bir isimle karşı karşıya kalınca ister istemez duygularınız değişebiliyor. Hayatım boyunca unutamayacağım anlardan biri Jordan ile aynı parkede olmaktı” ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!