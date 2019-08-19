Hicri takvime göre, şu anda 1440 yıldayız. Yaklaşan hicri yılbaşı ile 1441 yılına gireceğiz. Özellikle geride kalan Kurban Bayramı ile birlikte hicri yılbaşı ve hicri takvim araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan listeye göre hicri takvim şöyle:

HİCRİ TAKVİM

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler listesine göre hicri yılbaşı yani Muharrem ayının 1'i, 31 Ağustos'a denk geliyor.