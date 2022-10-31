Dizide, Hicran kızın acılarla dolu hikayesi anlatılıyor. Kızına kavuşmak için zorlu engelleri aşmak zorundaki bir annenin hikayesi ekranlara gelecek.

Hicran dizisi Aşk ve Umut dizisinin ardından ekranlara gelecek. Bilinene göre projenin ilk 100 bölümünün çekimi tamamlandı. 2. sezon çekimleri ise yakın zamanda başlayacak.

Hicran dizisi 7 Kasım Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 17.00'da Kanal D ekranlarında olacak.